وزير الاتصالات يكشف الهدف من إنشاء الجامعة المعلوماتية (فيديو)

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهدف من إنشاء الجامعة المعلوماتية كأول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى أفريقيا والوطن العربي.



وقال "طلعت" خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إن الفكرة في تأسيس هذه الجامعة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر الموجودة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف أن الجامعة تستهدف خلق جيل جديد على أعلى مستوى من التخصص في روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل المصري والعالمي، وذلك بتقديم التدريب للطالب وتوفير كل السبل للطالب بعد تخرجه للعمل في الشركات المرموقة العاملة بهذا المجال في مصر.



وأشار إلى أن جامعة مصر المعلوماتية موجودة داخل مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي عبارة عن مجتمع معرفي به معامل بحث تابعة للوزارة والشركات العاملة في هذا المجال بحيث أن الطالب يتفاعل مع كل عناصر المجتمع المعلوماتي ويكتسب خبرات موجودة في هذه الشركات من خلال فرص التحاقه في معامل البحث والتطوير.

