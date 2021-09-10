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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة يوم 20 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة يوم 20 سبتمبر المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة يوم 20 سبتمبر المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

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