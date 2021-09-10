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كريم هنداوي: استحقينا التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعرب كريم هنداوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بالسوبر الإفريقي.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك قدم مباراة قوية أمام منافس قوي وعنيد، واستحق التتويج باللقب عن جدارة.

وحرص كريم هنداوي على منح اللقب لجماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الفريق يتطلع لتحقيق كل الألقاب في الموسم الجديد.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.


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