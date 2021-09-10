أسعار "الذهب" تحقق أول خسائر اسبوعية خلال 5 اسابيع

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل أول خسائر أسبوعية في خمسة أسابيع مع قوة الدولار وترقب آفاق السياسة النقدية الأمريكية.





وكشفت بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع 8.3% في شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وهي أكبر وتيرة صعود على الإطلاق، مقابل 7.8% في يوليو السابق له.

وكان عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن هذا الأسبوع بأن تباطؤ قطاع الوظائف في أغسطس لن يلغي خطط المركزي الأمريكي لبدء خفض مشترياته من الأصول هذا العام، حيث أشارت رئيسة الفيدرالي في كليفلاند "لوريتا ميستر" إلى أنها ترى إمكانية بدء خفض مشتريات الأصول هذا العام مع إنهاء العملية بحلول منتصف عام 2022.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو 7.90 دولار ليسجل 1792.10 دولار للأوقية عند التسوية.

وشهدت العقود الآجلة للمعدن النفيس تراجعًا بنحو 2.3% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

وصعد مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.1% عند 92.599 نقطة في الساعة 8:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.