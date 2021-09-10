Advertisements

صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
تصوير: عبير أحمد

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وتقدم الأهلي ٤-٢ مع تألق حارسه محمد الطيار.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.

ومع الدقيقة ٢٠ طالب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق وقت مستقطع لتصحيح بعض الأخطاء و يستمر فارق الهدف لتكون النتيجة ١٠-٩ لصالح الأهلي.

وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.

ويستمر الحماس في المباراة وتألق الطيار حارس الأهلي ولاعبه المحترف هرنانديز ليعود التعادل بين الفريقين ١٣-١٣ فيما حصل سيف الدرع لاعب الزمالك على البطاقة الحمراء من طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.

وتأثر الزمالك بالنقص العددي واستمر تميز الحارس الطيار لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٦-١٤.

وتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني بهدف هنا وهناك وسط تألق يحيى الدرع وعمر بكار من الزمالك وهرنانديز وأحمد عادل من الأهلي لتصل النتيجة لتقدم الأهلي ١٩-١٨.

ويتألق فلفل في حراسة المرمى ويستمر تميز بكار من الجانب الأيسر للزمالك ليتعادل الفريقان ٢٢-٢٢ مع منتصف الشوط.

وترتفع وتيرة المباراة بين الفريقين ويشارك الهنداوي في حراسة المرمى ليقدم مستوى مميز ويتصدى لرمية جزائية ويرد الزمالك بهدف التقدم ليحيى الدرع وتصبح النتيجة ٢٥-٢٤ لصالح الزمالك مع الدقيقة ٢٠ من عمر الشوط الثاني.

وتدخل المباراة دقائقها الحاسمة و يحتسب الطاقم التونسي رمية جزائية للأهلي يسجلها زيزو بعدها يخطف الزمالك مرتدة وينفرد بكار بالطيار الذي يتألق و يتصدى للكرة بعدها يرد كاتونجا بالتألق و التصدي و تصل النتيجة للتعادل ٢٦-٢٦.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ومع التعادل ٢٧-٢٧ يمنح الإسباني أوليفر روي المدير الفني تعليماته للاعبين في الوقت المستقطع ويسجل يحيى الدرع الهدف الحاسم القاتل ليفوز الزمالك ٢٨-٢٧ و يتوج ببطولة السوبر الإفريقي.

وبهذا التتويج يحافظ الزمالك على لقب السوبر الإفريقي وهو السابع في تاريخه ليتأهل معها الفريق لبطولة العالم للأندية (سوبر جلوب) في السعودية أكتوبر المقبل.


صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية للسوبر الإفريقي الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجم الأهلي على فشل رحيله

منذ 38 دقيقة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ يوم

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ ساعة و 26 دقيقة

تفاصيل فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مصير مجهول لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يتقدم بطلب جديد قبل موقعة الأهلي والطلائع

منذ ساعتين و 10 دقيقة

طلبا طعاما من عائلة.. كيف قبض الاحتلال على الأسيرين الفلسطينيين؟

منذ 18 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:12 م

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

عاجل - أول رد فعل من نجم الأهلي على فشل رحيله

10:01 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

08:01 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements