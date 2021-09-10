صور تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي بكاميرا الفجر الرياضي
توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.
وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وتقدم الأهلي ٤-٢ مع تألق حارسه محمد الطيار.
وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.
ومع الدقيقة ٢٠ طالب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق وقت مستقطع لتصحيح بعض الأخطاء و يستمر فارق الهدف لتكون النتيجة ١٠-٩ لصالح الأهلي.
وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.
ويستمر الحماس في المباراة وتألق الطيار حارس الأهلي ولاعبه المحترف هرنانديز ليعود التعادل بين الفريقين ١٣-١٣ فيما حصل سيف الدرع لاعب الزمالك على البطاقة الحمراء من طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.
وتأثر الزمالك بالنقص العددي واستمر تميز الحارس الطيار لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٦-١٤.
وتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني بهدف هنا وهناك وسط تألق يحيى الدرع وعمر بكار من الزمالك وهرنانديز وأحمد عادل من الأهلي لتصل النتيجة لتقدم الأهلي ١٩-١٨.
ويتألق فلفل في حراسة المرمى ويستمر تميز بكار من الجانب الأيسر للزمالك ليتعادل الفريقان ٢٢-٢٢ مع منتصف الشوط.
وترتفع وتيرة المباراة بين الفريقين ويشارك الهنداوي في حراسة المرمى ليقدم مستوى مميز ويتصدى لرمية جزائية ويرد الزمالك بهدف التقدم ليحيى الدرع وتصبح النتيجة ٢٥-٢٤ لصالح الزمالك مع الدقيقة ٢٠ من عمر الشوط الثاني.
وتدخل المباراة دقائقها الحاسمة و يحتسب الطاقم التونسي رمية جزائية للأهلي يسجلها زيزو بعدها يخطف الزمالك مرتدة وينفرد بكار بالطيار الذي يتألق و يتصدى للكرة بعدها يرد كاتونجا بالتألق و التصدي و تصل النتيجة للتعادل ٢٦-٢٦.
وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ومع التعادل ٢٧-٢٧ يمنح الإسباني أوليفر روي المدير الفني تعليماته للاعبين في الوقت المستقطع ويسجل يحيى الدرع الهدف الحاسم القاتل ليفوز الزمالك ٢٨-٢٧ و يتوج ببطولة السوبر الإفريقي.
وبهذا التتويج يحافظ الزمالك على لقب السوبر الإفريقي وهو السابع في تاريخه ليتأهل معها الفريق لبطولة العالم للأندية (سوبر جلوب) في السعودية أكتوبر المقبل.