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العاهل المغربي يعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ويكلفه بتشكيلها

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
وكالات
 عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بمدينة فاس، أخنوش، إثر تصدر حزبه للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الثامن من سبتمبر الجاري.

وأورد البلاغ أن الملك محمد السادس عين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين، طبقا لمقتضيات الدستور، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن سبتمبر 2021.

وفاز حزب التجمع الوطني للأحرار بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأربعاء وحصل على 102 من بين 395 مقعدا في حين تراجع الحزب الأكبر سابقا، حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، بشدة ليحصل فقط على 13 مقعدا.

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