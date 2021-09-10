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البيئة تفجر مفاجأة عن حادث مهاجمة سمكة قرش لـ أحد الغواصين
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:39 م
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، حقيقة مهاجمة سمكة قرش لأحد الغواصين بالساحل الشمالي، قائلا إنه فور وقوع مثل تلك الحوادث يقومون بفحص الأدلة لإيضاح الحقيقة.
وقال "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إنهم اطلعوا على صورة جرح الشخص المصاب، موضحا أن كل نوع من أنواع أسماك القروش يكون لـ "العضة" التي يحدثها شكل مميز، مؤكدا الجرح الظاهر في الصورة لا يتطابق نهائيا مع أي نوع من أنواع القروش.
وأضاف أن هذا الجرح قد يكون ناتج عن آلة حادة، وليس لأسماك القروش أي علاقة، منوها بأنه تواصل مع الشخص المصاب لمعرفة تفاصيل الحادث وأخبره "أنه كان في الماء وخرجت عليه سمكة من وراء صخرة وقامت بعضه"، زاعما أن السمكة من نوع قرش الماكو.