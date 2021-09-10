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إبراهيم عيسى يُحذر من طالبان: "مصر عليها أن تستعد"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر عليها الاستعداد لأية تداعيات ناتجة عن عودة طالبان لأفغانستان، مؤكدًا أن طالبان ستخلق بؤرة جاذبة للجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة إن الرئيس الراحل السادات هو المسؤول السياسي عن ذهاب مصر للحرب في اليمن، بينما كان الرئيس الراحل حسني مبارك هو المسؤول عن الدفع بالشباب المصري للقتال في أفغانستان.

وأضاف أن حركة طالبان سوف تؤثر على مصر، مستطردًا "مصر لابد أن تكون مستعدة ولابد أن يحدث أن موجات من الإرهابين هيسافروا وهيرجعو ولكنهم بيخططوا ويديروا معركة، مصر يجب أن تدرك أنها لا تستطيع أن تتنفس راحة في معركة الإرهاب وأنها وصلت لآخرها قبل أن تقوم بمحاصرة الإرهاب".

وتابع إبراهيم عيسى "الحقيقة أن الإرهاب يتوالى، علينا أن نحارب الأفكار الإرهابية وليس مجرد التنظيمات فقط، لأن سيطرة طالبان سيؤثر على العالم عمومًا ومصر خصوصًا".

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