الباز: مصر لو لم تسلح نفسها كانت "هتتاكل في المنطقة" (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، إن تقرير هيومن رايتس ووتش عن مصر "مشبوه" و"مسيس"، مشيرا إلى أن التقرير يدعي أن وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ إعدامات خارج القانون.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وزارة الداخلية تقوم بالهجوم على أوكار إرهابية، وعندما تقوم تلك الأوكار بإطلاق النار على رجال الشرطة، تقوم الداخلية بالرد على الإرهابيين، ويُقتل البعض منهم، فتقوم منظمة مشبوهة مثل هيومن رايتس ووتش بالادعاء بأن الداخلية تقتل خارج القانون.



وأكد "الباز"، أن معلومات هيومن رايتس ووتش غير موثقة ومصدرها غير معروف، والهدف من تقاريرهم تشويه مصر، وتحريض الدول على عدم بيع السلاح لمصر.



وتابع: "لو مصر مكانتش سلحت نفسها كانت هتتاكل في المنطقة، لأن كان عندنا أخطار في شرق المتوسط وليبيا وأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، بالإضافة إلى الإرهاب في سيناء".

