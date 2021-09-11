نسمة عادل تتحدث لـ"الفجر الفني" عن دورها في عرض "هلاوس" وأبزر الكواليس





عبرت الممثله الصاعدة نسمة عادل، وبطلة مسرحية "هلاوس"، عن سعادتها للمشاركة في العرض، والذي يعرض على خشبة مسرح الهناجر، مشيرة إلى أنها لاول مرة تقدم عرض صامت، وتفاجأت بردود الافعال من الجمهور الذي حرصوا على الحضور.









وتحدثت نسمة، لـ "الفجر الفني" ، عن دورها بـ"هلاوس"، قائله إنها تؤدي دورين دور ممثلة جديدة داخل فريق وتقوم بالتعرف على طقم العمل، فضلًا عن دور "بوشيا"، والتي تقع احداث شخصيتها حول فتاه تقوم بالتنكر لمحامي لتقوم بانقاذ حبيبه الذي غرق في الديون من رجل يهودي.









وتطرقت الممثله الصاعدة نسمة عادل، في الحديث عن كواليس دورها، مؤكده على أنها وجدت صعوبة في البروفات وتقديم الشخصيتين لأن الشخصيات مندمجة، وبدون كلام، وتقوم بالفصل من مشهد لاخر.





وأختتمت نسمة، بالتعبير عن سعادتها برد فعل المخرج محمد عبدالله، على أدائها بعد الانتهاء من أول ليلة عرض، حيث قال لها: "أنتي الفتاه المنتظرة".













يذكر أن "هلاوس"، بطولة معتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفى حزين، وعمر عز، وعبدالله سلطان، وعبدالرحمن القاضي، ونسمة عادل، ويشارك في الأداء كل من ريم عصام وأميرة إبراهيم وإعداد وإخراج وإعداد موسيقي محمد عبدالله كما شارك في تدريب الممثلين كل من مصطفى حزين وأحمد نجدي "أوسكار" ،قام بمكساج الصوت يسرا توفيق وتنفيذ الصوت عمر شقير، والديكور إهداء الفنان عمرو عبدالله، والإضاءة إهداء الفنان أبو بكر الشريف وتصميم وتنفيذ الملابس أميرة صابر، وإكسسوار هاجر كمال، وماكياج وأقنعة محمد فوزي "بكار"، ومساعدين إخراج تحت التمرين يوسف هاني وبسمة ناروز، ومروة حسن مساعد مخرج ، واحمد رضا مخرج منفذ، وشكر خاص لميريت ميشيل واحمد فؤاد واحمد الشاذلي ومحمد حجازي.



