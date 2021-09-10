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عيسى: الرئيس السادات كان المسؤول السياسي عن حرب اليمن

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حركة طالبان ستخلف بؤرة للجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هناك توقعات لمسئولين أمريكيين بأن تصبح أفغانستان ملاذ آمن للإرهاب أو مسرح للحرب الأهلية.

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن الجماعات الإسلامية ستورط شعوب المنطقة في حروب أهلية، مؤكدًا أن الرئيس الراحل أنور السادات كان المسؤول السياسي عن ذهاب مصر للحرب في اليمن خلال فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحت رعايته.

وتابع أن الشباب المصري الذي ذهب إلى أفغانستان بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية والمخابرات السعودية في السبعينيات ثم في أوائل الثمانينات كان تحت تنسيق الرئيس الراحل حسني مبارك، قائلًا: أنه روج لفكرة سفر الشباب المصري من ثغرة أنه شباب حر يريد الدفاع عن الإسلام من خلال الانضمام للمجاهدين في أفغانستان من أجل هزيمة الاتحاد السوفيتي.

الكلمات المفتاحية

مصر حرب اليمن السادات

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