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استكمال أعمال التخطيط المروري بالضواحي في بورسعيد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن استكمال أعمال التخطيط المروري بشارع عبد الرحمن شكرى أمام منطقة قوات الأمن بالضواحى، وذلك في إطار أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكرى، وتماشيا مع خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس.

وأوضح " محافظ بورسعيد " أن أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكرى قاربت على الانتهاء والتى شملت إعادة رصف وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة والتشجير، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية فى منظومة الطرق حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد من المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى، لافتا إلى أنه يتم تكثيف أعمال رصف الطرق بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالحي والتى جاءت بالتوازى مع أعمال التنمية المستحدثة فى مختلف المجالات فى إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية فى كافة الخدمات.
استكمال أعمال التخطيط المروري بالضواحي في بورسعيد
استكمال أعمال التخطيط المروري بالضواحي في بورسعيد
استكمال أعمال التخطيط المروري بالضواحي في بورسعيد
استكمال أعمال التخطيط المروري بالضواحي في بورسعيد

الكلمات المفتاحية

بور سعيد التخطيط المروري

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