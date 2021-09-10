تطورات إصابة أكرم توفيق وموقف المشاركة في "السوبر" المحلي

تعرض أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، لإصابة في الوجه، خلال مشاركته في تدريبات معسكر منتخب مصر، بعد تدخل عنيف من زميله رمضان صبحي لاعب بيراميدز.





وخرج أكرم توفيق من حسابات المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسام البدري، الذي استعان بشقيقه أحمد توفيق، ليشارك بديلاً عنه، ويدخل قائمة المنتخب الوطني.





وأوضح الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن إصابة لاعبه توفيق عبارة عن شرخ فى عظمة الوجه، ما سيبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، لم يتم تحديدها بالشكل الدقيق.





ويترقب أكرم توفيق وصول الماسك الخاص به من الخارج ليرتديه خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف كبيرة من عدم لحاق اللاعب بمباراة السوبر المحلي التي تجمع فريقه الأهلي وطلائع الجيش.





وأشارت بعض التقارير إلى تأكد غياب أكرم توفيق عن مباراه فريقه القادمة أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي المقرر لها يوم ٢١سبتمبر الجاري بسبب الإصابة، حيث يحتاج لإجراء جراحة تجميلية عقب التئام الشرخ، إضافة إلى التدريب بقناع واق خشية الالتحامات سواء في التدريبات أو المباريات.









وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق بشرخ في عظمة الوجه، حيث اطلع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، على الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، مع إجراء المزيد من الفحوصات للاعب، وبعض الأشعات المقطعية التي أثبتت تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الوجه، استلزمت عرضه أيضًا على طبيب تجميل لتخييط موضع الجرح بعملية تجميلية.





وقرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي، الاكتفاء بالعلاج التحفظي فقط، واستبعاد فكرة إجراء عملية جراحية، موضحاً احتياج اللاعب لأسبوعين من أجل العودة للمشاركة التدريجية في التدريبات مرتديا "ماسك" لـ6 أشهر.





واستعان الأهلي بإحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تصنيع الواقيات، من أجل تصنيع ماسك للاعبه أكرم توفيق، وأرسل مقاسات الوجه الخاصة به، استعداداً لارتدائه واللعب به.











