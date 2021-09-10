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صديق ممرض "السجود للكلب" يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد سيد، أحد أصدقاء الممرض صاحب واقعة الإهانة من الطبيب، إن الكلام الذي صدر عن الطبيب عمرو خيري إساءة ليس فقط للممرض "عادل"، ولكن إساءة لمنطقة القلج بعدد سكانها 80 ألف مواطن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعد مشاهدته للفيديو تواصل مع إحدى الصحف المصرية وتم الاتفاق على تسجيل فيديو مع "عادل" الممرض للحديث وكشف ملابسات الأمر.

وتابع: "عادل صور الفيديو وبعد الانتهاء من سرد تفاصيل واقعة إهانته انهار بالبكاء، وحاول أبنائه تهدئته"، موضحًا أنه تم أخذ إجراء قانوني ضد الدكتور عمرو خيري لإهانته أهالي القلج.

واستطرد أحد أصدقاء الممرض صاحب واقعة الإهانة من الطبيب، "نحتاج تعقيب من دار الإفتاء، حيث تعتبر الواقعة تعدي على الذات الإلهية".

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