التقاصيل الكاملة بواقعة إهانة طبيب لممرض (فيديو جراف)

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى لأحد الأطباء صباح اليوم وهو يعذب ممرض يعمل معه بسبب سخريته من "كلبه"، هو ما آثار حالة من الغضب والحزن لدى المواطنين.



وترصد "الفجر" من خلال فيديو جراف التفاصيل الكاملة للواقعة



١-تم الاعتداء على الممرض بالضرب داخل إحدى الغرف المغلقة وسط تواجد الأطباء



٢-ساعد عدد من الأطباء الطبيب المعتدي فى ضرب وتعذيب الممرض.



٣-يبلغ الممرض العقد الخامس من عمره تقريبًا



٤-أجبره الطبيب على القفز للأعلى بالرغم من كبر سنه، والاعتداء عليه بالعصا



٥-حاول الممرض الاستنجاد بالطبيب لوقف عملية التعذيب



٥-فتدخل بعض الأطباء الذين أجبروا الممرض على الرقص



٦-بلغت مدة الفيديو أكثر من دقيقتين.



٧-طالب رواد سوشيال ميديا بسرعة التحقيق في الواقعة



٨- أصدر وزير التعليم العالي قرارا بإحالة الواقعة للتحقيق الفوري



٩-أكدت جامعة عين شمس حدوث الواقعة داخل أحد المستشفيات الخاصة.



١٠-كما أصدرت قرار بتحويل الطبيب المعني لتحقيق عاجل



١١-لكن كشف الطبيب المنسوب إليه الواقعة أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا





١٢-أكد الطيب تعرضه لابتزاز منذ أكثر من شهرين والواقعة تعود لأكثر من 3 سنوات