عاجل - أول رد فعل من نجم الأهلي على فشل رحيله

علق المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فشل رحيله إلى جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشار مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب ارتضى بالأمر وأبدى سعادته بالاستمرار داخل ملعب التتش.





وأضاف: "اللاعب يؤمن بأن فرصة الاحتراف الأوروبي لم تحن بعد، ولذلك تحدث مع بيتسو موسيماني المدير الفني، وأكد له استعداده للموسم الجديد".





وكان الأهلي رفض عرض بقيمة 5.5 مليون دولار من جالاتا سراي التركي، لرحيل اللاعب واشترط الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار، وهو ما أغلق الصفقة.



