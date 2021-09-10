أسعار الذهب اليوم الجمعة 10/ 9/ 2021 فى مصر

أسعار الذهب ، توجد العديد من الموضوعات البحثية التي يعتاد عليها المواطنون عليها بشكل يومي لما لها من اهمية كبيرة في حياتهم اليومية والمعيشية.





أسعار الذهب





وتعد أسعار الذهب واحدة من أهم الموضوعات التي يزيد البحث عنها بشكل يومي، حيث أنه معدن نفيث، يهتم بشرائه المقبلون على أزواج، ويعتبر سلعة ثمينة الثمن يهاديها الأحباب لذويهم وأصدقائهم.





أسعار الذهب اليوم





وسجلت أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021 استقرارا ملحوظاً، متأثرة بثبات تعاملات البورصة العالمية.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أسعار الذهب في السطور التلية:





أسعار الذهب عيار 24 بـ698 جنيهاً.





أسعار الذهب عيار 18 بـ672جنيها.





أسعار الذهب عيار 21 بـ784جنيها.





وسجل الجنيه الذهب 6272جنيها.







