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تعادل منتخب السويس مع الالومنيوم وديا

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


فصل التعادل الإيجابي بهدفين لكل لفريق نتيجة المباراة الودية التي جمعت فريق الالومنيوم أمام نظيره منتخب السويس مساء اليوم بملعب ستاد برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة دوري القسم الثاني.

واستهل فريق نادي الالومنيوم هذا الموسم بالاعلان عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني بتولي ياسر رضوان لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق القيادة الفني للفريق خلفا لسعيد ابراهيم المدير الفني السابق، الذي لم يتم التجديد له وتولى مؤخرا القيادة الفنية لنادي قنا.


وضم الجهاز الفني للألومنيوم كلا من : احمد جمعة مدرب عام، وأشرف عبد الوارث مدرباً لحراس المرمى وسيد قاسم مدير اداري وجاهز طبي مكون من احمد عزت واحمد جميل، ومحمد سالم والموشي مسؤلا مهمات.


بدأ الفريق فترة الإعداد بالاعتماد على لاعبي الفريق القداميالمستمرين مع الفريق ومن انتهت اعاراتهم خارج النادي قبل أن يقوم الجهاز الفني بإبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.


ونجح الجهاز الفني في إبرام صفقاته التي بدأها بالتجديد الثلاثي حسام صادق حارس مرمى الفريق، وسمير فوزي لاعب الوسط، ومحمود نجاح الظهير الأيسر للفريق، كما نجح في التعاقد مع شريف مدحت حارس بني سويف، ومبارك عبيد حارس شبان قنا، ومصطفى عفروتو لاعب الاهلي ودمنهور السابق، ومصطفى سيد الشهير ب"عصعص" مهاجم النجوم اف سي، والكاميروني ستيفن مهاجم بني سويف، ومحمد طلبة لاعب وسط مهاجم جمهورية شبين، ومحمد السيسي لاعب دمنهور، ومحمد ياسر ريان لاعب دمنهور، ومرجان لاعب وسط ديروط.

واستهل الفريق فترة الإعداد بمواجهة فريق فرشوط وديا والتي انتهت بفوز الالومنيوم بثنائية نظيفة، كما نجح في الفوز في المباراة الثانية التي جمعته بمنتخب قنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليدخل الفريق معسكره الإعدادي.

ودخل الفريق معسكر مغلق في الأكاديمية البحرية بالاسكندرية، والتي خاض خلاله 5 مباريات بدأها بالفوز على مياه البحيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الخسارة أمام سبورتنج بهدفين مقابل هدف، والخسارة أمام المجد السكندري بهدفين مقابل هدف، والخسارة أمام الرجاء المطروحي بهدف نظيف، ثم يتعادل امام منتخب السويس بهدفين لكل فريق.

وضمت القائمة الاولى لفريق الالومنيوم 10 لاعبين 8 لاعبين من فريق الدرجة الأولى و2 ناشئين.


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