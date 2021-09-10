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شذى تطرح البرومو الدعائي لأحدث أغنياتها "اشتغاله ولا لأ"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:19 م
شذى
شذى
أحمد رمضان متولي

طرحت الفنانة شذى البرومو الدعائي لأحدث أغنياتها " اشتغاله ولا لأ"، تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

 وطرحت شذى مؤخرا  أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

يذكر أن شذى بدأت مؤخرا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.

الكلمات المفتاحية

مقلوبة حياتي عزيز الشافعي شذى اشتغاله ولا لأ

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