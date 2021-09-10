طلبا طعاما من عائلة.. كيف قبض الاحتلال على الأسيرين الفلسطينيين؟

ألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع الشديد الحراسة.





طلبا طعاما من عائلة

وقال مراسل قناة العربية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن عائلة أبلغت الشرطة عن مكان الأسيرين الهاربين بعد أن طلبا طعاما منها.





وأطلق الاحتلال، صافرات إنذار في محيط مستوطنات غزة.





بينما أكدت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أن المعتقلين هما يعقوب قادري ومحمد عريضة، وكلاهما من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وكان الأمن الإسرائيلي ذكر في وقت سابق، أن الأسرى الهاربين انقسموا إلى مجموعات بعد فرارهم من السجن.





بداية الواقعة

وأعلن الاحتلال، الثلاثاء الماضي، هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة.



