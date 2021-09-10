هيفاء وهبي تتألق بالتايجر في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صور من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأبهرت "وهبي" جمهورها بإطلالتها حيث ظهرت بتوب تايجر، آثار إعجاب جمهورها، كما تركت شعرها منسدل على كتفها، واعتمدت على الميك أب الصاخب.



وكانت آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

