وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في مستهل زيارتها لمحافظة الأقصر مكتبة مصر العامة، وكان بصحبتها نائب محافظ الاقصر والدكتور احمد امان المنسق العام لمكتبات مصر العامة ومحمد عباس مدير المكتبة في حضور قيادات وزارة الثقافة المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية ، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

قالت عبد الدايم إن الأقصر أقدم عواصم العالم ومخزن الحضارات ومدينة المائة باب تظل المعرفة والكتاب احد مقوماتها الهامة في بناء الشخصية المصرية علي مر العصور وهو ما يعكس ثراء الشخصية الإبداعية لابنائها ، وأضافت ان المدينة زاخرة بالمواهب والمبدعين فنيا وثقافيا واكدت ان مكتبات مصر العامة احد اذرع المعرفة والوعي للمواطن المصري في مختلف المحافظات وتلعب دورا هاما في خلق جيل جديد مستنير وأشادت بدور المكتبة في نشر التنوير بين ابناء المحافظة .

كما اطلعت وزيرة الثقافة على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا وورش الرسم للاطفال وقاعات الاطلاع وعرض بانوراما الحضارة التاريخية الذي يرصد تاريخ مصر الفرعونية وشهدت مجموعة عروض فنية متنوعة للموهوبين من ابناء الأقصر من الأطفال والشباب ووجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير الوعى وتنمية الإدراك .