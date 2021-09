مؤلف "عروستي" عن حالة الجدل: الفيلم ليس مستوحى من "Me Before You"

أثار الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي الكوميدي "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، تفاعلاً كبيرًا وحالة من الجدل خلال ساعات من طرحه رسميًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبدى رواد السوشيال ميديا إعجابهم بالثنائية الرومانسية التي جمعت "حاتم" و"عوض" لأول مرة في قصة جديدة على شاشة السينما العربية، فيما تحدث البعض عن التشابه بين المشهد الذي يهديها فيه شراب مخطط بالأسود والأصفر، ولقطة الفيلم الأجنبي "Me Before You" بين إميليا كلارك، وسام كلافلن.

ومن جانبه يعلق السيناريست مصطفى البربري، مؤلف "عروستي" عن هذا الجدل، معربًا عن سعادته باختلاف الاَراء حوله، نافيًا تشابه قصة الفيلمين، قائلاً: "الفيلم ليس له أي علاقة بفيلم Me Before You”"، وقصدنا اختيار هذا المشهد بالتحديد لأنه مؤثر لدي الكثيرين ممن شاهدوا الفيلم نفسه، ولا يزالون يستخدمونه في الكوميكس وأنا أفضله أيضًا".

يتابع كاشفًا كواليس كتابته خلال مداخلة تليفونية في برنامج" MBCTrending"، ويقول: "المشهد ليس مستوحى منه ولكنه يتعلق ببعض الأحداث داخل الفيلم، عندما عرضت الفكرة على المنتج إيهاب السرجاني، والمخرج محمد بكير رحبوا كثيرًا بالفكرة، بسبب حداثتها"، لافتًا إلى أن الجمهور سيجده مفاجأة عقب مشاهدة الفيلم.

وعن قصة "عروستي" يشير "مصطفى" إلى أنه التيمة غير المستهلكة سينمائيًا وبه الكثير من المفاجأت، قصته تدور حول لعبة تجمع بين أحمد حاتم وجميلة عوض؛ من خلال فرضية محددة والتي تأخذهما إلى رحلة، إلى أن تجمعهما المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب أو الصالونات في إطار لايت كوميدي رومانسي.

جدير بالذكر أن فيلم "عروستي" سيطرح بدور عرض السينما التجارية يوم 22 في شهر سبتمبر الجاري، وهو يأتي من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، بمشاركة نخبة من النجوم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوفي، هند عبد الحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي.

والفيلم يأتي من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟