Advertisements

أحمد سعد يُقبل علياء بسيوني أمام حضور حفل توزيع جوائز "دير جيست"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:00 م
الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني
الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني
يارا أحمد


حرص المطرب احمد سعد، علي تقبيل زوجته علياء بسيوني وذلك في الظهور الأول لهم خلال حضورهم حفل توزيع جوائز "دير جيست" بإحدي الفنادق الكبرى.

كما حرص على الحضور منذ اللحظات الأولى كل من، الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، المطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز. 

 

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى، كريم عبد العزيز، رامى صبرى، أحمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

 

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

الكلمات المفتاحية

علياء بسيوني دير جيست الفجر اخبار الفجر الفني احمد سعد

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - الكشف عن رقم قميص صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي

منذ 38 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مصير مجهول لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

طلبا طعاما من عائلة.. كيف قبض الاحتلال على الأسيرين الفلسطينيين؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من نجم الأهلي على فشل رحيله

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

كريم عبد العزيز وإسعاد يونس يلتقطان صورة تذكارية في حفل دير جيست

دكتور مصطفي ثابت يحضر حفل توزيع جوائز "دير جيست" (صور)

الظهور الإعلامي الاول لرنا سماحة وسامر ابو طالب بعد الزواج وتطل بالأبيض

بعد شائعات انفصالهما.. الظهور الأول لأحمد سعد وخطيبته

رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب بنفس ملابس حفل زفافهما في حفل توزيع جوائز "الدير جيست"

احمد زاهر يخطف الأنظار مع ابنتيه في حفل توزيع جوائز "الدير جيست"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

09:12 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

08:01 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements