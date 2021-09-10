أحمد سعد يُقبل علياء بسيوني أمام حضور حفل توزيع جوائز "دير جيست"





حرص المطرب احمد سعد، علي تقبيل زوجته علياء بسيوني وذلك في الظهور الأول لهم خلال حضورهم حفل توزيع جوائز "دير جيست" بإحدي الفنادق الكبرى.



كما حرص على الحضور منذ اللحظات الأولى كل من، الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، المطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز.







ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى، كريم عبد العزيز، رامى صبرى، أحمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.







وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.



