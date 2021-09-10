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فيفي عبده تثير الجدل برقصها بالبرنص عبر "إنستجرام" (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:33 م
فيفي عبده
فيفي عبده
مي مرسي
آثارت الفنانة فيفي عبده الجدل، أثناء رقصها بالبرنص حيث شاركت فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبده" وهي ترقص على أغنية لـ مدحت صالح، بالبرنص، وكتبت تعليقا قائله: "يا مساء الفل من الساحل الشمالى اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسه اموااااه".

واعتادت الفنانة فيفي عبده على مشاركة فيديوهات الرقص مع جمهورها ومحبيها، من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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