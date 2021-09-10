برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

قام برشلونة الإسباني بتهنئة نجمه وقائده السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على إنجازه الأخير مع منتخب بلاده الأرجنتين.





وسجل ميسي ثلاثية راقصي التانجو في مرمى بوليفيا فجر اليوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر وأصبح أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية.





ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع تويتر صورة لميسي بقميص منتخب الأرجنتين، وعلق عليها قائلا: أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية، ألف مبروك.. ليو! ".





ويعتبر ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة ولعب داخل صفوف النادي الكتالوني منذ عام 2000 حتى 2021.



