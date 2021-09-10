Advertisements

برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
قام برشلونة الإسباني بتهنئة نجمه وقائده السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على إنجازه الأخير مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وسجل ميسي ثلاثية راقصي التانجو في مرمى بوليفيا فجر اليوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر وأصبح أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع تويتر صورة لميسي بقميص منتخب الأرجنتين، وعلق عليها قائلا: أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية، ألف مبروك.. ليو! ".

ويعتبر ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة ولعب داخل صفوف النادي الكتالوني منذ عام 2000 حتى 2021.

يذكر أن برشلونة فشل في تجديد عقد ميسي في الصيف الماضي بسبب قانون اللعب المالي النظيف مما جعل النجم الأرجنتيني ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية.

أخبار تهمك

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة

الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي

منذ 35 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجم الأهلي على فشل رحيله

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مصير مجهول لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن رقم قميص صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يُعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تفاصيل فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

منذ ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

طلبا طعاما من عائلة.. كيف قبض الاحتلال على الأسيرين الفلسطينيين؟

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

09:12 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

08:01 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements