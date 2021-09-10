عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

اقترب مسؤولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتوصل الزمالك لاتفاق شبه مبدئي مع إدارة الفريق السماوي، للحصول على توقيع عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، بداية من الموسم الجديد.





وأبدى السعيد، موافقته على ارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل، والتنازل عن نصف قيمة راتبه لتسهيل أمر رحيله عن ناديه.





ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للحفاظ على بطولة الدوري المصري الممتاز التي توج بها الموسم الماضي، حيث تعاقد مع كل من محمود شبانة من أسوان وعمر كمال عبدالواحد لاعب المصري البورسعيدي بالميركاتو الصيفي.



