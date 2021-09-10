Advertisements

تعرف علي دور عرض فيلم "30 مارس"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:38 م
فيلم 30 مارس
فيلم 30 مارس
يارا أحمد





‎أعلنت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد  "30 مارس" الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بداية من الأربعاء الماضي  عن طرح الفيلم في 50 دور عرض مختلفة وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الفيلم مؤخرا وخاصة مع بداية عرضه في السينما .

وتم طرح الفيلم في دور عرض القاهرة التاليه :
النايل سيتي ،كوزموس،رينسانس داون تاون،جالاكس،مترو، القاهره، الهرم،كايرو مول الهرم، السرايا مول الحدائق ،سيتي مول شبرا، جالاكسي المنيل، جالاكس المعادي، بندر المعادي، مول العرب، مول مصر، امريكانا بلازا، داندي مول،سيتي ستارزجولدنستارز، سيتي سنتر الماظه،صن سيتي،كايرو فيستيفال، بوينت ٩٠، الرحاب، بورتو كايرو، جولف سيتي، العبور،مدينتي، سي سينما ارابيلا
اسكندرية:- سيتي سنتر كارفور، جرسز بلازا، سان استيفانو ،امير اسكندرية، الديب مول، جالاكسي مترو اسكندرية مجمع سموحه، روياا بلازا المنتزة، العجمي استار، باقي المحافظات،:- جالاكسى مول العرب ،طنطا سي سينما شيفال طنطا،الحرية اسماعلية، الكروان بورسعيد، جالاكسي المنصورة،المصرية بلازا الزقازيق، سي سينما الجونه،جراند سينما الغردقة، سكيب المنيا،سيجال الغردقة، كيروسيز شرم .

‎30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى إطار من الإثارة والتشويق.

الكلمات المفتاحية

فيلم 30 مارس الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن رقم قميص صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

طلبا طعاما من عائلة.. كيف قبض الاحتلال على الأسيرين الفلسطينيين؟

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مصير مجهول لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجم الأهلي على فشل رحيله

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على أماكن عرض فيلم رامي مالك الجديد Bohemian Rhapsody

عروض ضخمة لسلسلة متاجر كارفور في مصر في عيد ميلاده الـ16

فيلم الرعب "122" في 70 دور عرض مصرية وقريبًا بالدول العربية

انطلاق "سبع البرمبة" في دور العرض المصرية والعربية

إطلاق فيلم الإثارة والتشويق "الصندوق الأسود" في دور العرض ابتداءً من الأربعاء 28 أكتوبر

فيلم مش أنا مطلوب على جوجل وتساؤلات حول تفاصيل العرض

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

09:12 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

08:01 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements