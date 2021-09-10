عضو الاتحاد الدولي للغوص: القرش لا يهاجم الإنسان المسالم (فيديو)

كشف إيهاب المالحي، عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، حقيقة هجوم سمك القرش على أحد الغواصين بإحدى قري الساحل الشمالي.



وقال "المالحي" في اتصال هاتفي على "التلفزيون المصري" اليوم الجمعة إن أحد الغواصين قال أن فيه سمك قرش هاجمه، مؤكدًا أن الصورة المنتشرة لا علاقة لها بصورة الغطاس.



وأضاف: "الغواص عمرو معتاد على الدخول من 2 إلى 3 كيلو داخل البحر، مفيش قرش يطلع خارج الشاطئ إلا في مرسى علم ودهب".



وتابع: "هناك غطاسين بقالهم عشرات السنوات، مفيش قرش هاجمهم، أكيد فيه ملابسات القرش لن يهاجمه منه لنفسه، والقرش لا يهاجم الإنسان إلا لو حصل اصطدام ما".



واستطرد: "إحنا بنعوم مع القرش عادي في مرسى علم ودهب وفيه عندنا أجانب بينزلوا يأخذ صور بجانب القرش، فيه أنواع كثيرة بننزل حواليهم بس أنت متنرفزهوش".



وأوضح: "القرش قد يعتقد إن الإنسان مثل السمك، وهناك أنواع مختلفة من القروش مثل القرش الأبيض والقرش الحوت والمطرقة والماك، ومش عايز حد يقلق".