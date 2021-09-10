تعليق صادم للممرض صاحب واقعة "السجود للكلب": مش عايز حقي



وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن سبب الواقعة أنه سخر من كلب الطبيب، مضيفا: "أنا فوجئت أنه بيقولي إنت لازم تسجد للكلب بس أنا معملتش كده"، لافتا إلى أن الواقعة كانت في مستشفى خاص.



ونفى ما تردد بأن الطبيب كان يريد كهربته، معلقا: "الدكتور مكنش عايز يكهربني ده كان حد تاني بيجامل"، لافتا إلى أنهم معتادون على "الهزار" سويا، ولكن دون نشر الفيديوهات على "السوشيال ميديا"، مضيفا: "كنت بجاري أموري عشان شغلي.. إحنا معتادين على مواقف زي دي وفي سياق المداعبة دون نشرها".



ولفت إلى أنه تواصل مع الطبيب الذي ظهر في الفيديو، وقال له "متقلقش يا عادل مفيش حاجة"، مضيفا باكيا: "أنا مش عايز حقي أنا عايز بس الفيديو يتشال".



قال عادل سالم، الممرض صاحب واقعة فيديو "السجود للكلب"، إن الواقعة حدثت منذ 7 شهور، وفوجىء بانتشاره مؤخرا على التليفزيون والإنترنت، معلقا: "منظري مكنش كويس، وابني تعب من المنظر".