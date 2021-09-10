إبراهيم عيسى: الروح السلفية مازالت داخل مؤسسات الدولة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة تدريب وتطوير الثقافة الدينية والفكرية لموظفي الدولة، مشيرًا إلى أن الروح السلفية موجودة داخل مؤسسات الدولة بشكل غريب.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة "بيطبقوا الإرهاب كأنه دين"، مضيفًا أن الدولة في حاجة لتطوير أفكار الموظفين الدينية والفكرية لأهمية دورهم في تحريك الواقع.



وأشار إلى أن مصر عليها الاستعداد لأية تداعيات ناتجة عن عودة طالبان للسيطرة على أفغانستان، داعيًا الدولة إلى تثقيف موظفيها، خاصة الذين يتواجدون في مفاصل إدارة الدولة من خلال تنظيم ندوات للتثقيف الفكري للمسئولين.



وتابع أن أي موظف بالخدمة العامة لدولة مثله مثل الطبيب والمهندس وأصحاب الحرف المختلفة، يحتاج إلى تدريب وتثقيف باستمرار للاطلاع على كل ما هو جديد في مجاله بهدف تطوير مهاراته.



وأوضح أنه أمر ضروري في ظل استعدادات الدولة لنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مستطردًا "نحتاج إلى تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية على نظم العمل الجديدة".