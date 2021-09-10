الاتحاد السكندري يحسم تاسع صفقاته الصيفية





نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع الغانى بنجامين بواتنج لمده ثلاث مواسم.





ويبلغ بنجامين من العمر 21 سنة ويلعب فى خط الهجوم.





ووقع اللاعب على عقود الانضمام للاتحاد السكندرى بعد الاتفاق على الامور المالية مع ناديه السابق elmina sharks.





ويعتبر بنجامين بواتنج الصفقة التاسعة للاتحاد السكندرى خلال الانتقالات الصيفية بعد الغانى مورو ساليفو، البوركينى سعيد سمبورى، نادر رمضان، مصطفى رمضان عفروتو، الحارس أحمد يحيى، أحمد عادل ميسى ، محمد عبد السلام، الأنجولى مايا لولو.



