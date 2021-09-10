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شوقي علام: حل المشكلات الزوجية بالضرب مسلك الضعفاء (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حل المشكلات الزوجية بالضرب وإبراز السلبيات هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين.

وأضاف "علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن حل المشكلات الزوجية بالضرب مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، بل يتعارض مع الميثاق الغليظ، فضلًا عن أنه من غير المحبب استعمال الضرب حتى ولو كان يسيرًا.

وأكد المفتي أن العنف الأسري يتعارض كذلك مع مقاصد هذه الحياة الخاصة في طبيعتها، التي مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يهدد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة.

وتابع أن الضرب للزوجة يؤذن بتحولها لتكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام فقد حث الشرع الشريف على اتِّباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء، وتغليب ثقافة الحوار بين الزوجين.

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية شوقي علام المشاكل الزوجية

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