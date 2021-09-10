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غدا.. أولى جلسات محاكمة عائشة الشاطر

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تنظر غدًا السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولي جلسات محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات.

يأتي ذلك برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كان قد أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الأخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 اخرين بينهم 6 سيدات الي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات امن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والانضمام إلى هذة الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

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محاكمة عائشة الشاطر جلسات

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