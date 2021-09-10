عطل مفاجئ.. انقطاع المياه بعدة أحياء في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب بعدد من مناطق حي الزهور، وذلك بسبب عطل مفاجئ.



وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أنه سيجرى قطع مياه الشرب عن مناطق، (أمل الجبل، وقبضايا، الجوهرة، وأرض الجبل) وذلك من الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة ولمدة 4 ساعات متواصلة.



وأوضحت أن قطع مياه الشرب بسبب وجود عطل طارئ بخط طرد محطة صرف صحي الظافر في أرض الجبل بحي الزهور، وأنه جاري التعامل مع الموقف.