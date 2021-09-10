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وزير البترول عن إنتاج الغاز الطبيعي: "جبنا جون زي ما قال الرئيس" (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر لديها خطوط غاز طبيعي مختلفة تجعل دول شرق المتوسط التي لديها اكتشافات غاز طبيعي تتجه للدولة المصرية لتصريف وإسالة الغاز لديهم.

وأشار "الملا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر هى الحل الأفضل والأسرع لتلك الدول، معلقا: "زي ما الرئيس السيسي قال إحنا جبنا جون"، لافتا إلى أن مصر لديها إمكانيات لتصدير الغاز واستيراده لإعادة تصديره بعد تصنيعه مرة أخرى.

وأضاف أن مصر لديها البنية الأساسية لتكون مركزا لتجارة الغاز، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء محطة تسييل الغاز بدمياط والتي أنشئت في 2005 بلغت 1.3 مليار دولار، ولكن تكلفة إنشاء محطة جديدة حاليا تصل إلى 4 مليار دولار، بينما تصل تكلفة إنشاء محطة مثل محطة إدكو حاليا إلى 6 مليار دولار.

الكلمات المفتاحية

وزير البترول مصر غاز مصر السيسي

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