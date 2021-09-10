مصرع شاب في الغربية بعد ساعات من عقد قرانه

شهدت قرية منشأة الأوقاف التابعة لمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وفاة ابن القرية محمد عبد العال، في حادث سير بين دراجة نارية خاصته وسيارة ميكروباص، في سبرباى، وذلك قبل أسبوع من حفل زفافه وبعد ساعات من عقد قرانه.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن حدوث حادث سير بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص، في سبرباي، مركز طنطا، على الفور انتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية وتبين حدوث التصادم بين دراجة نارية يستقلها محمد عبد العال، مقيم عزبة صالح، التابعة إلى قرية منشأة الأوقاف، مركز طنطا، وسيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية، وتم التحفظ على الجثة وقائد السيارة الميكروباص، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وقال جمعة عبد الفتاح، من أهالي عزبة صالح، مسقط رأس المتوفي، إن المتوفي عقد قرانه اليوم، وكان مقرر إقامة حفل زفافه الأسبوع المقبل، وكان في طريقه لشراء بعض مستلزمات حفل العرس، وحجز الجاتوه.



وأوضح إبراهيم الفقي، من أهالي القرية، أن الخبر جاء مثل الصاعقة على أهالي عزبة صالح، والقرى المجاورة، حيث كان الضحية وأسرته وأسرة العروسة يعملون على تجهيزات حفل الزفاف، واليوم كان عقد قرانه، وبعد انتهاء عقد قرانه توجه إلى مدينة طنطا بهدف تجهيز بعض مستلزمات الفرح، المقرر الأسبوع المقبل، ولكن جاء الموت ويبدل الفرح حزن، وتم تشيع جثمان المتوفي منذ قليل.