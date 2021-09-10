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داليا مصطفي تخطف الانظار وتدعم زوجها شريف سلامة في "دير جيست"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:56 م
داليا مصطفى وزوجها
داليا مصطفى وزوجها
يارا أحمد


حرصت الفنانة داليا مصطفى، علي التواجد مع زوجها الفنان شريف سلامة ودعمه خلال تكريمه مساء اليوم في حفل توزيع جوائز مهرجان "دير جيست" عقب نجاحه في موسم دراما رمضان الماضي.

وكان قد توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم؛ محمد فراج، داليا البحيرى وزوجها، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، إنجى المقدم، المطرب أحمد فهمي، سامية الطرابلسي.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى، كريم عبد العزيز، رامى صبرى، أحمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

 

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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