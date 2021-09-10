الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي





كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.





وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:" الدولي المغربي أشرف بن شرقي، حصل على فترة راحة سلبية من أداء التدريبات الجماعية حتى يوم 14 سبتمبر الحالي".





وتابع :" توصلنا إلى اتفاق مع النجم المغربي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الوقت الحالي".





واضاف:" ولكن أشرف بن شرقي طلبا وضع شرطاً من أجل إتمام تجديد التعاقد، ونرفض هذا الشرط".





وأختتم :" من المنتظر أن يتم حسم أمر التجديد لـ أشرف بن شرقي بشكل نهائي يوم 20 سبتمبر الحالي".



