باريس سان جيرمان يفقد نيمار وميسي أمام كليرمون

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار لن يشاركا أمام كليرمون، كما أوضح أن كيليان مبابي سعيد باللعب لفريق العاصمة الفرنسية.





وكان ميسي، الذي لعب للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان أمام ريمس قبل التوقف الدولي، إلى جانب نيمار، قد شاركا في مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم مع منتخبا الأرجنتين والبرازيل على الترتيب.





وسجل نيمار هدفا وصنع آخر في فوز البرازيل على بيرو 2 / صفر، فيما سجل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك بوليفيا ليحطم رقم بيليه القياسي كأفضل هداف في تاريخ أمريكا الجنوبية، كما أحتفل المنتخب الأرجنتيني مع جماهيره بكأس كوبا أمريكا على أرض الملعب، بعد السماح بعودة الجماهير للملاعب في بوينس أيرس.





وشارك أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس مع المنتخب الأرجنتيني، فيما أكد بوتشيتينو أنه كان من الواجب عدم مشاركة أي منهم في مباراة يوم السبت أمام الصاعد الجديد كليرمون.





وكان مبابي محورا للعديد من التكهنات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث رفض باريس سان جيرمان ثلاثة عروض من ريال مدريد الإسباني الذي كان يرغب في ضم المهاجم الشاب.





وتبقى عام واحد فقط في عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، كما أوضحت التقارير أن ريال مدريد سيتعاقد معه مجانا في عام 2022، وفي الوقت الحالي يظل مبابي لاعبا في باريس سان جيرمان، حيث يصر بوتشيتينو على بقائه.





وقال المدرب الأرجنتيني: "مبابي سعيد، إنه هادئ وفي حالة مستقرة قبل نهاية الانتقالات وفي الوقت الحالي، أنه في حالة إيجابية للغاية ولديه الرغبة في اللعب والاستمتاع".





وأضاف: "لذلك نحن سعداء بما يشعر به الآن، أنه يتدرب ويتعافى من إصابة تعرض لها في التوقف الدولي، ونحن نأمل في أن يكون متاحا للمشاركة غدا".



