كارتيرون يصدم نجم الزمالك





رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاولات عدد كبير من اللاعبين الكبار، بالإبقاء على أيمن حفني صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة.





وكان عدد من لاعبي الزمالك قد طالبوا كارتيرون باستمرار أيمن حفني لموسم آخر بعد استعادته لمستواه وظهوره مع الفريق بشكل مميز في الوقت القليل الذى شارك فيه مع الفارس الأبيض.





وأعلن كارتيرون رفضه القاطع لفكرة استمرار حفني مع الفريق لموسم إضافي، مؤكدًا أن اللاعب حصل على فرصة كبيرة ونال شرف العودة لارتداء التيشيرت الأبيض.





حقق كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون أبلغ حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بالاجتماع مع اللاعب وإبلاغه بالقرار وتوجيه الشكر له على الفترة التي شارك فيها مع الزمالك.



