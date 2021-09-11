تعرف على موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا والتشكيل المتوقع في الدوري الإنجليزي





يواجه فريق تشيلسي مساء غدًا السبت فريق أستون فيلا، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستذاع المباراة على قناة “beIN Sports Premium 1” ، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت االسعودية.





وبدء البلوز هذا الموسم بداية قوية ويكون في المركز الثاني في ترتيب البريميرليغ برصيد 7 نقاط، بينما يكون فريق أستون في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.





ويذكر أن في آخر 4 مواجهات جمعت بينهم في الدوري الانجليزي فاز البلوز في ثلاث مباريات منهم حيث في موسم 2019 إنتهت المباراة بفوز تشيلسي 2‪-‬1 ، وفي موسم 2020 فاز تشلسي بنفس النتيجة مرة آخري، ثم تعادل مباراة هدف مقابل هدف، والموسم الماضي فاز أستون فيلا 2‪-‬1 .





ومن المتوقع أن يبدء توخيل المدرب الفني للبلوز المباراة بالتشكيل التالي:





في حراسة المرمي: ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا- كريستينسين، روديجير - ألونسو

في خط الوسط: جورجينيو- كانتي- كوفاسيتش