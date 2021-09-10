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وزير البترول: احتياطي مصر من الذهب جيد ونمتلك عدة مناجم (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر بها ذهب، حيث أن المنجم الوحيد المنتج هو منجم السكري وقد بدأ إنتاجه الاقتصادي منذ 2015، ويعد من أكبر 20 منجم على مستوى العالم.
 
وأشار "الملا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر بها مناجم أخرى بخلاف منجم السكري، ولكن الفترة الماضية لم تكن شركات التعدين العالمية مهتمة بالعمل في مجال الذهب بسبب أن الإطار التشريعي للعمل في مجال التعدين لم يكن مشجعا، بل طاردا.
وأضاف أنهم قاموا بتغيير القانون في 2019 وبناءا على ذلك تم الترويج لصناعة التعدين في مصر مع طرح مزايدات، وشهدت إقبال من شركات عالمية.

وتابع، "مصر فيها ذهب واحتياطيات جيدة.. وعمل هذه الشركات سينشط الوضع"، لافتا إلى أنهم يخططون لإنشاء مصفاة ذهب لدمج المنتجات، متوقعا أن الفترة المقبلة سيكون هناك إنتاج آخر مشابه لإنتاج السكري، فضلا عن اكتشافات أخرى.

الكلمات المفتاحية

وزير البترول منجم السكري مصر

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