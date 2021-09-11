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جمال سليمان وحمادة هلال يصلوا حفل توزيع جوائز "دير جيست"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:01 ص
يارا أحمد


وصل منذ قليل، عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، والذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في كافة المجالات.

وحضر من ضمنهم جمال سليمان،  وحمادة هلال و  الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، أحمد الشامي، سامية الطرابلسي، الإعلامي سيف زاهر، أحمد رزق، الشاعر تامر حسين، هاني رمزي، دينا، حمادة هلال، احمد زاهر وابنته ليلي وزوجته.
 
ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى، كريم عبد العزيز، رامى صبرى، أحمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

 

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

جمال سليمان وحمادة هلال يصلوا حفل توزيع جوائز "دير جيست"
جمال سليمان وحمادة هلال يصلوا حفل توزيع جوائز "دير جيست"

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