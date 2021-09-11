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عاجل - قرار مفاجيء في الأهلي بشأن الراحلين

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

استقر مسؤولو النادي الأهلي على قيد اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في القائمة الأولى لمنع رحيلهم بشكل مجاني.

الراحلون عن الأهلي 

 يستعد مسؤولو الأهلي لتسويق عددا من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة بناء على طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قبل غلق باب القيد الصيفى خوفا من رفع أسماؤهم من القائمة وبالتالى رحيلهم بشكل مجانى.

وقيد مسؤولو الأهلي كلا من النيجيري جونيور أجايي بجانب ناصر ماهر لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر لحين البت فى أمرهم بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي أعلنوا بشكل رسمي رحيل مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر و توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

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