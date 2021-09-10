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الأمين العام للأمم المتحدة: انهيار أفغانستان اقتصاديا سيمثل هدية للإرهابيين

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
وكالات
 حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تدهور الأوضاع الأمنية فى أفغانستان فى حال الانهيار الاقتصادى فى البلاد، داعيا لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفادى هذا السيناريو، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال جوتيريش للصحفيين اليوم الجمعة، إنه "فى الوقت الحالى لا تستطيع الأمم المتحدة دفع الرواتب حتى لموظفيها" فى أفغانستان.

 

وتابع: "علينا أن نجد طرق تفادى الوضع الذى سيمثل كارثة بالنسبة للناس، وبرأيي، مصدرا لعدم الاستقرار"، مضيفا أن ذلك سيكون "هدية للجماعات الإرهابية التى لا تزال ناشطة هناك".

 

وأضاف جوتيريش أنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا غيورغييفا، مؤكدا على ضرورة الاتفاق على آلية للإعفاءات لتحويل الأموال إلى أفغانستان، حيث منع الصندوق "طالبان" من الحصول على حوالى 440 مليون دولار من الاحتياطى الطارئ له.

 

وقال جوتيريش: "نحن على اتصال دائم بـ"طالبان" ونعتقد أن الحوار معها ضرورى فى الوقت الراهن".

 

يذكر أن جزءا كبيرا من نحو 10 مليارات دولار على حسابات تابعة للبنك المركزى الأفغاني، تم تجميده فى البنوك الأجنبية بعد وصول حركة "طالبان" إلى الحكم فى أفغانستان.

 

وكانت المبعوثة الأممية الخاصة إلى أفغانستان ديبوراه لايونز، قد حذرت من أن تجميد الأصول الأفغانية سيؤدى إلى تراجع اقتصادى كبير لأفغانستان.

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