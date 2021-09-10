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أمريكا توقف عمليات إجلاء الأفغان بسبب "الحصبة"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
 
أعلن البيت الأبيض إيقاف رحلات إجلاء الأفغان من أفغانستان إلى الأراضي الأمريكية، بشكل مؤقت، حيث يحتاج العديد من الأفغان المتعاونين معها إلى الحماية، وذلك بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بمرض الحصبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن"هناك 4  حالات إصابة بالحصبة" بين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

وأضافت متحدثة البيت الأبيض أن هؤلاء المصابين بالحصبة وضعوا في الحجر الصحي، وقالت ساكي إن التطعيم ضد الحصبة شرط أساسي لدخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.

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