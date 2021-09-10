"دولاب ملابس" ينهي حياة طفلتين شقيقتين بدمنهور

تسبب دولاب ملابس في إنهاء حياة طفلتين شقيقتين بقرية برقوقة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث سقط عليهما أثناء لهوهما بالمنزل، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور التعليمي.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول مستشفى دمنهور التعليمي، كلا من "ساندى محمد عتمان"، 4 سنوات، وشقيقتها "فيروز"، عامان، جثتين هامدتين، إثر سقوط دولاب ملابس عليهما بالمنزل، أثناء لهوهما، وتوفتا في الحال.



تم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.