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أحمد زاهر يخطف الأنظار مع ابنته ليلي وزوجته هدي زاهر في حفل "دير جيست"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:16 ص
أحمد زاهر وابنته وزوجته
أحمد زاهر وابنته وزوجته
يارا أحمد


خطف الفنان أحمد زاهر، الأنظار في حفل توزيع جوائز "دير جيست" وتواجد مع ابنته ليلى وزوجته هدى زاهر حيث من المقرر تكريم أحمد زاهر بجائزة التميز عن دوره في مسلسل "لؤلؤ".

وحضر من ضمنهم جمال سليمان، الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، أحمد الشامي، سامية الطرابلسي، الإعلامي سيف زاهر، أحمد رزق، الشاعر تامر حسين، هاني رمزي، دينا، حمادة هلال، احمد زاهر وابنته ليلي وزوجته.
 
ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى، كريم عبد العزيز، رامى صبرى، أحمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

 

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.
أحمد زاهر يخطف الأنظار مع ابنته ليلي وزوجته هدي زاهر في حفل "دير جيست"
أحمد زاهر يخطف الأنظار مع ابنته ليلي وزوجته هدي زاهر في حفل "دير جيست"

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