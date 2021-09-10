كورونا .. المغرب يسجل 2668 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2668 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 899.581 حالة.





وأجرت الصحة المغربية 25.060 من فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ، ليرتفع إجمالي الفحوصات الي 8.403.697 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

كما تم تسجيل 66 وفاة ليصل العدد إلى 13.436، بينما تم التأكد من 5192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 849.681.





وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.



